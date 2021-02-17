Мэр столицы Крыма ушла в отставку

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и её возможности по достижению поставленных целей, — сообщил Аксёнов в соцсетях.
Аксёнов также заверил граждан, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства не отразится. По его словам, все службы работают в штатном режиме и все обязательства городских властей будут выполнены. Он добавил, что исполнять обязанности главы горадминистрации будет замглавы Валентин Демидов.
В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.
Крым, который раньше входил в состав Украины, присоединили к России в 2014 году. Киев продолжает считать полуостров своей территорией.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения Крыма к РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились, писал NEWS.ru.