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Мэр столицы Крыма ушла в отставку

17:00, 17 февраля 2021 24
Елена Проценко Елена Проценко Фото: Елена Проценко/facebook.com

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и её возможности по достижению поставленных целей, — сообщил Аксёнов в соцсетях.

Аксёнов также заверил граждан, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства не отразится. По его словам, все службы работают в штатном режиме и все обязательства городских властей будут выполнены. Он добавил, что исполнять обязанности главы горадминистрации будет замглавы Валентин Демидов.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Крым, который раньше входил в состав Украины, присоединили к России в 2014 году. Киев продолжает считать полуостров своей территорией.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения Крыма к РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились, писал NEWS.ru.

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