Мэр сообщил о восстановлении электроснабжения Белгорода Мэр Демидов: энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено

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Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, большая часть светофоров в городе переведена в штатный режим работы, специалисты продолжают трудиться над остальными. Заторов на дорогах нет, добавил градоначальник.

Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы, — сообщил Демидов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что подача электроэнергии в дома и социальные объекты Белгородской области будет в полном объеме восстановлена 1 июля к 21:00 мск. По его словам, энергетики в целом очень хорошо справляются с ситуацией. Губернатор отмечал, что без электричества остаются 150 детских садов региона из 335, а также психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры.

В «Белгородэнерго» сообщали, что временные перерывы с электроснабжением в Белгороде и некоторых районах области наблюдаются из-за внешнего технологического воздействия. Там не работали светофоры, а интернет функционировал с перебоями. Энергетики сразу начали переводить подачу электроэнергии на резервные схемы. Социально значимые объекты получали электроэнергию от передвижных резервных источников.