Мэр Снежинска сообщил о гибели мобилизованного жителя города Мэр Снежинска сообщил о гибели мобилизованного для СВО жителя города в Екатеринбурге

Фото: минобороны.рф

Глава города Снежинск Челябинской области Андрей Пульников сообщил РИА Новости о гибели жителя города, призванного в рамках частичной мобилизации. По словам мэра, мужчина погиб в военном городке в Свердловской области. Семье погибшего окажут помощь.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что житель Снежинска погиб на территории 32 военного городка в Екатеринбурге. По данным местных СМИ, погибший — 27-летний Максим Родионов. Мэр Снежинска Андрей Пульников подтвердил данные.

К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем, — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в Новосибирске Нина Шалабаева рассказала о гибели двух мобилизованных граждан.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что трое мобилизованных скончались в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя.

4 октября сотрудники омского бюро судмедэкспертизы рассказали о смерти мобилизованного мужчины из Красноярска.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, необходимо призвать 300 тысяч человек.