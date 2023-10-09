Мэр российского города вышел из СИЗО и захватил городскую администрацию Мэр Шлиссельбурга вышел из СИЗО и захватил городскую администрацию

Фото: Администрация Кировского района ЛО

Мэр Шлиссельбурга в Ленинградской области Артем Желудов вышел из СИЗО и захватил городскую администрацию, сообщается на странице Кировского района области во «ВКонтакте». Незадолго до этого ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Освобожденный из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 07:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание, — говорится в сообщении.

Желудов находится в помещении, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией. Мэр не пускает туда ни сотрудников администрации, ни полицию.

Утром в этот же день депутаты обсуждали отстранение Желудова с поста мэра. Формальной причиной названа его неявка на работу.

Представитель мэра заявил в комментарии изданию 47news, что он действует «в правовом поле». Он напомнил, что Желудова восстановили в должности в сентябре этого года.

В администрации муниципального образования Шлиссельбург позднее подтвердили NEWS.ru информацию о захвате мэром горадминистрации.

Да, это было утром, сейчас все тихо, все разрешилось, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве заключили под стражу бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергея Воронина. Его обвиняют в мошенничестве. Ущерб, причиненный чиновником, оценивается в 22 млн рублей.