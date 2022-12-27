Мэр Саянска провел планерку в костюме Деда Мороза

Фото: t.me/oleg_borovsk

Олег Боровский

В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский провел завершающее планерное совещание в костюме Деда Мороза. Как рассказал представитель пресс-службы Боровского в беседе с «Подъемом», градоначальник обычно поздравляет детей в таком костюме, но на планерку в праздничном виде пришел впервые, чем порадовал коллег.

Он у нас традиционно на открытии Снежного городка детей поздравляет с Новым годом так, а на планерке это было первый раз. Все были удивлены приятно, потому что он не только был в костюме, но и поздравил с наступающим Новым годом, поблагодарил за работу. Поздравлял как мэр, а не как Дед Мороз, он же не в детском саду. Это просто чтоб поднять настроение коллегам, — поделился собеседник издания.

Он также рассказал, что мэр Саянска часто появляется на днях города в различных костюмах. Он уже успел побывать царем Салтаном, капитаном, подсолнухом и снеговиком. Вся одежда шьется конкретно под него.

Ранее сто Дедов Морозов со всей России прошли маршем в Новосибирске — новогодней столице страны. В центре города также провели гулянья, в ходе которых состоялся праздничный концерт от новосибирских творческих коллективов. У городской елки жители водили хороводы и загадывали желания, передает издание. Под конец дня состоялся первый всероссийский съезд Дедов Морозов.