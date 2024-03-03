Мэр Ростова предложил жителям обрушившегося дома взять кредит на жилье «Mash»: мэр Ростова предложил жительнице рухнувшего дома взять кредит на жилье

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил жительнице рухнувшего за счет выплаты погасить кредит за квартиру и взять новый, сообщает Telegram-канал Don Mash. Так он ответил женщине, пожаловавшейся на то, что она платит ипотеку за потерянную квартиру

Получите выплату — погасите кредит, — приводит канал слова мэра.

Однако женщина задала ему вопрос, что ей делать дальше. Логвиненко в свою очередь посоветовал взять новый кредит.

27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в донской столице обрушилась стена в районе первого и второго этажей. Жильцов эвакуировали, а уже наутро обрушился полностью один из трех подъездов. В 2020 году дом был признан аварийным, но, по словам Логвиненко, в программу по переселению его включили только 30 октября 2023 года. Логвиненко заявлял, что никто не пострадал.