Мэр российского города велел «заткнуться» недовольным сборами банок жителям

Фото: fgilvanov/vk.com

Фанис Гильванов

Мэр города Агидель (Башкирия) Фанис Гильванов велел «заткнуться» местным жителям, которые выразили недовольство по поводу сбора консервных банок для участников специальной военной операции. В своих соцсетях он подчеркнул, что недовольные не смогут принизить «вклад солдат в суверенитет страны» и добиться того, чтобы по российским улицам «мужики в платьях бегали и целовались». В разговоре с журналистами «Подъема» Гильванов подчеркнул, что брать назад свои слова не собирается.

Понимаю, что мы можем ускорить процесс освобождения земли Донбасса от этой нечисти. А когда некоторые люди регулярно и сознательно мешают этому, не могу понять. Эти люди, к которым я жестко обратился, целенаправленно ведут свою грязную работу, навязывая своё мнение нашим жителям. Я не вижу в их словах то, что они «всего лишь не хотят, чтобы умирали парни», — сказал мэр.

По мнению градоначальника, недовольные граждане не помогают российским бойцам ни выжить, ни победить.

Ранее Гильванов возмутился в соцсетях, что местные жители не идут работать продавцами, поварами, швеями, водителями на многочисленные вакантные места. Мэр встревожился, что нежелание горожан работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов и отпугнуть возможных инвесторов. Многочисленные комментаторы ответили ему, что не хотят работать за 12–15 тысяч рублей.

В центре занятости Агидели сообщили, что в городе действительно открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тысяч рублей, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа (14 тысяч рублей), педагога-психолога, инженера (15 тысяч рублей) и не только.