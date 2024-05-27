Мэр российского города получил награду в зоне СВО Мэр Большого Камня Абушаев получил орден Мужества в зоне СВО

Мэр города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, который находится в зоне спецоперации, рассказал в своем Telegram-канале, что получил в награду орден Мужества. Он выразил благодарность всем за поддержку.

Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо! — написал Абушаев.

В марте 2023 года Абушаева объявили в розыск и арестовали. После этого в Сети появилась видеозапись, на которой политик в военной форме сообщает о нахождении в зоне проведения спецоперации. Глава добровольческого батальона подтвердил журналистам, что мэр действительно там. После этого суд отменил свое решение и направил дело на пересмотр.

Сообщалось, что Абушаев по-прежнему находится в розыске. Несмотря на то, что он вступил в ряды добровольцев, политик официально является главой Большого Камня и фигурантом уголовного дела о незаконной выдаче земель на Де-Фризе и в поселке Ключевой.

Кроме того, адвокат Александр Китаев сообщал, что осужденный на 12 лет лишения свободы за взятки бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился в зону специальной военной операции. Политика обвинили в получении взятки в особо крупном размере.