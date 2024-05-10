Мэр Томска поговорил с ветераном, которого чиновник оставил без воды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр города Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко, который пожаловался на одного из чиновников из-за отказа последнего передать ему воду во время парада в честь Дня Победы. Градоначальник сообщил в личном Telegram-канале, что поручил своему заместителю Владимиру Радулу и главе Октябрьского района Томска Сергею Лозовскому навестить ветерана и обещал лично заехать 13 мая.

Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное! — написал мэр города.

Ранее Бондаренко рассказал, что почувствовал недомогание прямо во время парада. Его помощница побежала за бутылкой воды, однако заместитель мэра Константин Чубенко не пропустил ее обратно на трибуну. Действия чиновника попали на видео очевидцев. Другой помощник пожилого мужчины Александр рассказал каналу, что на место пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что правоохранители Мурманской области задержали блогера из Удмуртии, требовавшего прекратить ставить памятники героям Великой Отечественной войны. Мужчина разместил в Сети видеоролик после экскурсии по региону, в котором он призвал забыть о ВОВ, а также оскорбил ветеранов.