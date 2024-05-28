Мэр российского города перестал ходить в «Бургер Кинг» из-за насмешек Мэр Ульяновска Болдакин: не могу больше ходить в «Бургер Кинг» из-за насмешек

Фото: IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean P/Global Look Press

Мэр Ульяновска Александр Болдакин перестал ходить в рестораны быстрого питания из-за буллинга со стороны интернет-пользователей. Он пояснил в интервью порталу «73 онлайн», что это началось после того, как его фотографии из «Бургер Кинга» разлетелись по социальным сетям. Комментаторы высмеивали градоначальника за неспортивное телосложение.

Помните, меня даже в «Бургер Кинге» фотографировали и смеялись? Я такой же человек, как и все. Был там с дочкой, но после этого случая не хожу, а дети страдают… Где бы я ни появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает… Ну да, я полненький! — пожаловался Болдакин.

Глава города подчеркнул, что его родственники обладают такой же комплекцией, что и он. При этом Болдакин утверждает, что старается держать себя в форме.

Ранее психолог Алина Максимова рассказала, что троллингом и буллингом в интернете, как правило, занимаются люди с накопленной агрессией. По ее словам, им проще выплеснуть негатив на незнакомого человека в Сети, чем на близких людей или непосредственно на того, кто вызывает агрессию. Кроме того, причинами агрессивного поведения в интернете могут стать личные комплексы или желание выделиться через агрессию, добавила Максимова.