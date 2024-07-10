Мэр российского города назвал клеветой сообщения о том, что он свингер Мэр города Оса обратился в полицию после обвинений в разврате

Фото: permkrai.ru

Алексей Григорьев

Глава администрации города Оса Пермского края Алексей Григорьев назвал клеветой сообщения о его причастности к организации свингерских вечеринок, передает Telegram-канал Mash. Ранее такими утверждениями поделился пермский политик, член партии «Справедливая Россия — За правду» Илья Лисняк. Григорьев обратился с заявлением в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете.

Это чистой воды клевета и провокация. Мною вчера было подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Надеюсь на наши правоохранительные органы, что этих клеветников выведут на чистую воду, — заявил Григорьев.

Мужчина полагает, что для подставы был создан аккаунт с его фотографиями, с которых злоумышленник рассылал сообщения развратного содержания. Видео в плавательных шортах было подлинным, но было снято во время поездки к теще в город Александровск, уверяет политик.

За день до публикации Лисняка Григорьев опубликовал фото себя и своей супруги в соцсети «Вконтакте», где поздравил граждан с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что его супруга Алена переживает с ним все «удачи и провалы, взлеты и падения, радость и печаль».