Мэр российского города досрочно покинул пост Руслана Кухарука досрочно освободили от должности мэра Тюмени

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Руслан Кухарук

Руслан Кухарук досрочно покинул пост мэра Тюмени, сообщили на внеочередном заседании городской думы. Его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа, передает РБК.

Прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича, возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Вагина Петра Александровича до избрания Тюменской городской думой главы города Тюмени, — огласили свое решение депутаты гордумы Тюмени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Глава региона объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года.

Telegram-канал Baza сообщил, что на бывшего губернатора ХМАО составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По данным канала, поводом послужили слова Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска, где она пообщалась с женой военнослужащего о его снабжении. В публикации канала утверждается, что административное дело поступило в суд 26 апреля.