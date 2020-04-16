Мэр Пятигорска подал в отставку

https://static.news.ru/photo/808f39fc-8007-11ea-b118-fa163e074e61_660.jpg Андрей Скрипник Фото: pyatigorsk.org

Глава администрации Пятигорска Андрей Скрипник покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщают источники в администрации курортного города.

По их данным, Скрипник принял такое решение из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Пятигорске и быстрого роста числа заболевших, пишет портал news.1777.

Инсайдеры при этом выдвигают версии, кто может стать новым градоначальником Пятигорска. По их данным, пост мэра может занять бывший глава администрации Лев Травнев.

Он руководил Пятигорском с 2010 по 2017 год, а сейчас занимает должность полномочного представителя губернатора в Кавказских Минеральных Водах.

Как писал NEWS.ru. вчерашние картинки с толпами при входе на московские станции метро всколыхнули столичную изоляционную общественность. Интернет полнится разного рода хештегами типа #собянинавотставку или петициями и прямыми обращениями к президенту с теми же требованиями.