Мэр Пятигорска подал в отставку

Глава администрации Пятигорска Андрей Скрипник покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщают источники в администрации курортного города.
По их данным, Скрипник принял такое решение из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Пятигорске и быстрого роста числа заболевших,
Инсайдеры при этом выдвигают версии, кто может стать новым градоначальником Пятигорска. По их данным, пост мэра может занять бывший глава администрации Лев Травнев.
Он руководил Пятигорском с 2010 по 2017 год, а сейчас занимает должность полномочного представителя губернатора в Кавказских Минеральных Водах.
Как писал NEWS.ru. вчерашние картинки с толпами при входе на московские станции метро всколыхнули столичную изоляционную общественность. Интернет полнится разного рода хештегами типа #собянинавотставку или петициями и прямыми обращениями к президенту с теми же требованиями.
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