Мэр поскользнулся во дворе администрации и попал в больницу с переломом Мэр Каменска-Шахтинского Ухин поскользнулся во дворе администрации и сломал ногу

Фото: Администрация города Каменска-Шахтинского

Михаил Ухин

Глава города Каменска-Шахтинского Ростовской области Михаил Ухин поскользнулся во дворе администрации и попал в больницу, сообщил РИА Новости коллега чиновника. По его словам, у мэра выявили перелом голеностопа.

Водичка была замерзшая, он поскользнулся. <...> Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом. <...> Возле здания все почищено, просто неосторожно прошелся, — объяснил собеседник.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил чиновникам принять участие в уборке снега и гололеда. По его словам, привлечь их необходимо в добровольно-принудительном порядке. Он отметил, что в первую очередь помогать должны госслужащие, от которых зависит выбор компаний, занимающихся уборкой снега.

Депутат подчеркнул, что во многих регионах России случился «настоящий зимний апокалипсис». Миронов обратил внимание на то, что из-за нечищеных дорог происходят дорожные аварии, машины не могут выехать с парковки, а пешеходы не могут добраться до остановки общественного транспорта. Он уточнил, что спецтехники порой не хватает даже в крупных городах.

Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов возмутился, что уборка снега и льда в отдельных муниципалитетах региона не проводится вообще. Он призвал власти на местах взять ситуацию на контроль и напомнил, что они «живут не в Майами».