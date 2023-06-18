Мэр Петрозаводска покинет пост и отправится добровольцем в зону СВО

Фото: vk.com/vkl1968

Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что уйдет со своей должности и отправится добровольцем в зону спецоперации. Он уточнил, что присоединится к подразделению «Ахмат». По словам 55-летнего главы города, во время своего отпуска он прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, где приобрел базовые знания по оказанию медицинской помощи в полевых условиях, а также стрелковой подготовке.

Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата», — написал Любарский.

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что 52-летний петербуржец пошел в добровольцы, чтобы служить вместе с мобилизованным сыном. Также она привела пример из практики, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены.

В октябре прошлого года экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы от региона Евгений Первышов заявил, что подал заявление в военкомат для участия в специальной военной операции. По словам парламентария, участвовать в СВО он намерен «ради будущего своей семьи и своей Родины».