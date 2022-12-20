Мэр пермского города пожаловался, что чиновники заставляют его врать Мэр Осинского городского округа пожаловался, что чиновники заставляют его врать

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Мэр Осинского городского округа Алексей Григорьев

Мэр Осинского городского округа в Пермском крае Алексей Григорьев сказал, что сотрудники регионального Минсвязи часто просят муниципалитеты врать жителям при работе с порталом «Управляем вместе». Он привел в пример ситуацию с берегоукреплением в Осе, где работы начнутся в 2023 году, но специалисты министерства настаивают, что надо «писать раньше».

С жалобой Григорьев обратился к главе регионального Минсвязи Петру Шиловских.

Когда мы работаем с вашими специалистами, Петр Александрович, нас просто заставляют иногда врать, — сказал Григорьев в ходе трансляции заседания совета глав муниципалитетов, которая проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил Григорьеву обсудить эту проблему с министром лично.

А если они вас заставят написать, что вы уже не выполняете свои обязанности, тоже напишете? Врать никому не надо, это не наша линия поведения, — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что бывшего мэра города Тынды Амурской области Марину Михайлову арестовали на один месяц и 29 суток. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Михайлова ушла в отставку по состоянию здоровья незадолго до ареста, теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.