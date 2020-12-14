Мэр Перми написал заявление об отставке

https://static.news.ru/photo/c9afb1d0-3e9c-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Самойлов Фото: samoilovperm/instagram.com

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий. Рассмотреть его планируется 15 декабря в ходе пленарного заседания Пермской гордумы.

Написанное заявление о сложении полномочий главой города планируется сегодня к рассмотрению депутатами, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно о готовящемся переходе Самойлова в краевое правительство на пост вице-премьера. Ожидается, что исполнять обязанности главы города будет экс-депутат Пермской думы и экс-гендиректор ПЗСП Алексей Демкин. 30 ноября он приступил к исполнению обязанностей первого замглавы города Перми, передаёт «Коммерсант».

Самойлова назначили временно исполняющим полномочия главы администрации Перми с февраля 2014 года, в июне того же года он занял должность главы городской администрации. С октября 2016 года временно исполнял полномочия главы города, а в ноябре был на пятилетний срок избран мэром.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Сургута — крупнейшего города в Ханты-Мансийском автономном округе — Вадим Шувалов объявил об уходе с поста. По его словам, он принял решение перейти на другую работу, где сможет принести больше пользы Югре, городу и всем сургутянам.