Мэр Пензы призвал не создавать «некрополи» на зданиях школ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мэр Пензы Александр Басенко предложил повременить с установкой в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщает PenzaInform. Он призвал задуматься, как создание большого количества мемориальных досок в стенах учебных учреждений отразится на психике детей. Градоначальник убежден, что пока не стоит превращать в «некрополи» образовательные учреждения. Мэр добавил, что когда все закончится победой, тогда власти сделают все возможное для увековечения памяти погибших героев.

Речь не идет о том, чтобы отказать (в создании соответствующих мемориальных досок. — NEWS.ru). Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся, — сказал Басенко.

Такое заявление глава Пензы сделал после того, как депутат Алексей Иванов в ходе сессии Пензенской гордумы раскритиковал директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации. Басенко в ответ на эту критику предложил оценить ситуацию с другой точки зрения.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Отари Аршба ранее предложил создать монумент в честь участников специальной военной операции на Украине. Свою инициативу он пояснил тем, что нужно сохранить память о военнослужащих, которые погибли в результате боевых действий. По словам парламентария, также важно отмечать подвиги солдат на региональном и государственном уровнях.