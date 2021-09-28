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Мэр Омска подала в отставку в связи с избранием в Госдуму

08:42, 29 сентября 2021
Мэр Омска подала в отставку в связи с избранием в Госдуму Оксана Фадина Фото: oksana.fadina/vk.com
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Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку в связи с победой на выборах в Госдуму. 29 сентября станет последним днём её работы в должности главы администрации города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Депутаты городского собрания, исходя из устава Омска и требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», единогласно приняли отставку Фадиной. Она, в свою очередь, поблагодарила их за сотрудничество.

С 30 сентября и до избрания нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Фадиной и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Ранее сообщалось, что сопредседатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) писатель Захар Прилепин отказался от мандата в Госдуму. Он был в федеральном списке партии на минувшем голосовании. Преодоление СРЗП пятипроцентного барьера автоматически давало Прилепину право на получение мандата. Он намерен передать мандат Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу.

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