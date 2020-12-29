Мэр Новосибирска рассказал, при каком условии появятся новые станции метро

https://static.news.ru/photo/430b2092-4aae-11eb-ae5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nsk-metro.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал условие, при котором из федерального бюджета будет выделена поддержка для строительства в городе новых станций метро.

По его словам, сейчас в Новосибирске самый низкий тариф на проезд в метрополитене. При этом из-за пандемии коронавируса ограничилось число пассажиров.

У нас в год около 85 млн поездок совершается в подземке. Мы пока не дотягиваем до 100 млн поездок. Нам федеральный центр говорит — будет 100 млн, тогда можем выделить средства, в том числе и на новые станции, — рассказал мэр.

Локоть заявил, что пандемия сорвала планы местных властей по покупке нового поезда для метро. Он отметил, что это предприятие является одним из немногих муниципальных, не получающим поддержки из городского бюджета. При этом, заявил он, при вводе экономически обоснованного тарифа на проезд, который сейчас составляет около 34 рублей, возникнут «большие социальные последствия».

Мы вынуждены считаться с этим, — цитирует мэра «MK в Новосибирске».

Как писал NEWS.ru, ранее Локоть объяснил появление в Новосибирске катка «фаллической» формы. По его словам, городские власти при создании главного городского катка, форма которого стала предметом шуток в Интернете, думали в первую очередь о его удобстве и максимальном использовании доступного пространства.