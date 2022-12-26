Мэр Новосибирска рассказал о своем способе профилактики гриппа и ОРВИ Мэр Новосибирска Локоть назвал вакцинацию эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что противостоять гриппу и ОРВИ ему помогает активный образ жизни и регулярная вакцинация, сообщает «Сиб.фм». Он считает движение «антиваксеров» вредным и неправильным, подчеркнув, что прививки от гриппа действительно эффективны. Помимо того, градоначальник призвал соблюдать правила личной гигиены и регулярно мыть руки.

Какие тут способы? Активный образ жизни. Голова постоянно загружена, надо много двигаться. Но я не избегаю прививок, ставлю их. Считаю, что есть эффект от противогриппозной вакцины. Я не отношусь к «антиваксерам» и считаю, что это вредное и неправильное движение, — рассказал Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью после пандемии коронавируса. Он отметил, что в ходе борьбы с COVID-19 власти получили нужные навыки для эффективного противодействия вирусам. Поэтому градоначальник убежден, что Новосибирск сможет справиться с повышенной заболеваемостью гриппом.

Терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала избегать больших скоплений людей, по возможности не пользоваться общественным транспортом и не ходить в гости к тем, кто уже заражен, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Она также посоветовала носить маску и одеваться по погоде. Эксперт пояснила, что если одеться слишком тепло, усилится потоотделение, из-за чего организм может переохладиться.