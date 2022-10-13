Мэр Новосибирска подтвердил отмену части новогодних празднований Мэр Новосибирска Локоть подтвердил отмену салюта и праздничного концерта на Новый год

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил информацию об отмене новогоднего салюта, праздничного концерта и гуляний на площади Ленина, передает «Сиб.фм». При этом градоначальник заявил, что полностью отказаться от празднований Нового года не планируется. Он уточнил, что все праздничные мероприятия будут направлены на детей.

В сегодняшней обстановке праздничные мероприятия не должны быть вызывающими. Департамент культуры отрабатывает программу сокращения бюджетных затрат. Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным, все праздничные мероприятия будут направлены на детей, в том числе из освобожденных территорий, — заявил мэр Новосибирска.

Руководитель пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин ранее заявил, что расходы краевого бюджета Забайкалья на праздничную новогоднюю атрибутику урежут для помощи отправившимся в зону СВО жителям региона. По его словам, в Забайкалье не отменят новогодние празднования, но на покупку праздничной атрибутики, иллюминации и фейерверков траты планируется предельно сократить.

До этого общегородские мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, отменили в Санкт-Петербурге. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Такое решение было принято на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства.