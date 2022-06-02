Мэр Новосибирска отреагировал на критику дизайнера Лебедева Мэр Новосибирска Локоть заявил, что не знает дизайнера Артемия Лебедева

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Артемий Лебедев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не знает, кто такой Артемий Лебедев. Он подчеркнул, что не «читает и не собирается читать» этого блогера. Таким образом он ответил на критику дизайнера, который назвал Новосибирск «недоразумением», пишет «Сиб.фм».

Не знаю, кто такой Лебедев, мне очень стыдно. Не читаю этого блогера и не собираюсь читать. Откликаться на все эти мнения — уйдёт слишком много времени, — признался Локоть.

Вместе с этим градоначальник подчеркнул, что одни предпочитают говорить, а другие — делать.

До этого Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением в выпуске своей программы на YouTube. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Своё мнение после критики он не поменял, о чём сообщил в новом ролике.

Ранее Лебедев обратился в полицию после угроз об убийстве. Ему в студию позвонил житель Новосибирска и пригрозил убить за критику родного города. Мужчина упомянул свое отношение к спецназу и предостерег дизайнера от встречи.