Мэр Новосибирска не стал комментировать открытие центра ЧВК «Вагнер» Мэр Новосибирска Локоть не стал комментировать открытие центра ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами не стал комментировать повторное открытие центра частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в городе после попытки вооруженного мятежа. Он пояснил, что никак не оценивает возобновление работы центра, и за всеми ответами предложил обратиться к Министерству обороны России, сообщает «МК в Новосибирске.

Думаю, что после того, как будет принят закон — а об этом сегодня идет речь — окончательно станет ясно, что это за взаимоотношения, и как должна строиться эта работа, — отметил Локоть.

24 июня флаг и все атрибуты ЧВК были сняты со здания, где расположился центр. Как уточняет издание, через два дня их вернули на место, а набор военных якобы продолжают.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее предположил, что ЧВК, подобные «Вагнеру», крайне нужны России, так как регулярная армия «не предназначена для охраны нефтяных месторождений и алмазных рудников». Парламентарий отметил, что ЧВК призваны выполнять и «деликатные поручения местных властей».

До этого пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. Тот сообщил, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли расформировать.