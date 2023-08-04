Мэр Новороссийска раскрыл подробности атаки ВСУ на военную базу Мэр Новороссийска: корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» успешно отразили атаки ВСУ

Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Атака Вооруженных сил Украины на военную базу в Новороссийске была успешно отражена кораблями Черноморского флота, рассказал глава администрации города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. По его словам, украинские морские дроны были уничтожены экипажами кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Реакцию военнослужащих на нападение Кравченко назвал моментальной.

Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся! — написал глава Новороссийска.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что Вооруженные силы России успешно отразили атаку двух надводных беспилотников ВСУ в акватории Новороссийска. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают сотрудники специальных и экстренных служб. Кондратьев выразил благодарность военным морякам за их труд.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что в ночь на 4 августа украинцы попытались совершить атаку на Крым с использованием 13 беспилотников. По данным ведомства, все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.