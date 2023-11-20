Раскрыто состояние пострадавшей от падения баннера жительницы Новокузнецка Пострадавшая от падения баннера жительница Новокузнецка попала в реанимацию

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Последствия сильного ветра в Новокузнецке

Жительница Новокузнецка, пострадавшая в результате падения рекламного баннера со стены местного торгового центра, попала в реанимацию, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кузнецов. По его словам, ей назначена операция. Еще пятеро пострадавших от последствий ураганного ветра находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вчера в пиковом значении в течение полутора часов скорость ветра достигала 37 м/с, что принесло страшные разрушения. По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у «Сити-Молла», сегодня будет операция, — рассказал Кузнецов.

Мэр города отметил, что специалисты успешно возобновили подачу электричества в дома по высоковольтным линиям. Сейчас ведется работа на районных подстанциях и сетях. Без света остаются жители Орджоникидзевского района и Дальнего Куйбышево. Также в некоторых районах города наблюдаются проблемы с водоснабжением. Учащиеся школ, в которых отсутствует вода и свет, переведены на дистанционное обучение.

Помимо Новокузнецка, от непогоды также пострадала и Омская область. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, в 80 населенных пунктах региона ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Энергетикам удалось вернуть электричество более чем в 200 населенных пунктах.