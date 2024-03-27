Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай решила уйти в отставку URA.RU: мэр Нефтеюганска Бугай написала заявление о сложении полномочий

В Ханты-Мансийском автономном округе уходит в отставку глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, сообщил агентству URA.RU источник. По его данным, градоначальник решила сложить с себя полномочия.

После нескольких попыток импичмента Бугай написала заявление о сложении полномочий, — заявил источник агентства.

По данным агентства, нового главу города планируют выбрать уже в середине мая.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Дрегваль курировал деятельность комитета по тарифам, определяющего цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте, а также работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Одной из его главных задач являлось снижение числа аварий на теплосетях.

До этого мэрия Югорска в ХМАО приняла постановление, согласно которому 25 числящихся на городском балансе соцобъектов передавались жильцам. Однако позже Югорский районный суд обязал городскую администрацию взять на себя содержание всех детских и спортивных площадок.