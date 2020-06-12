Мэр Москвы назвал самый тяжёлый период в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba7d0982-ad93-11ea-a2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Для столицы самым сложным месяцем в борьбе с коронавирусом стал май. При этом пик пандемии пришёлся на конец апреля. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

По его словам, сейчас самая большая часть пациентов, за жизнь которых до сих пор борются врачи, также заразилась коронавирусной инфекцией в последний месяц весны. Собянин при этом заверил, что клиники и медики обеспечены самыми необходимыми лекарствами и средствами защиты. Однако мэр напомнил о хитрости и коварстве COVID-19.

Коронавирус — очень опасная болезнь, самое плохое, что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы также выразил соболезнования всем родным тех, кто погиб от коронавирусной инфекции. Он также напомнил, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что РФ преодолела пик заболеваемости 11 мая.

В столице, которая до сих пор находится на первом месте в стране по числу заражённых, с начала пандемии заразились COVID-19 более 204 тыс. человек. Вылечились около 120 пациентов. В целом по стране тесты на коронавирус дали положительный результат у более чем 520 тыс. жителей, справиться с заболеванием смогли 275 тыс., а для 6 829 коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее в РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19.