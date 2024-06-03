Мэр Липецка уходит в отставку Мэр Липецка Уваркина перейдет на должность замгубернатора по нацпроектам

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов

Мэр Липецка Евгения Уваркина, руководившая городом пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, заявил губернатор Игорь Артамонов. В Telegram-канале он пояснил, что она отлично справится с новыми задачами.

Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится, — добавил он.

Ранее стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время может покинуть свой пост. Срок его полномочий подходит к концу, однако глава региона пока не встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения своего переизбрания. Выборы губернатора на Алтае запланированы на сентябрь 2024-го. Хорохордин возглавил регион в 2019 году.

До этого 31 мая Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев. Азаров при этом записал видеообращение, в котором отметил, что завершен большой этап работы. По его словам, основные цели, которые были определены шесть лет назад, достигнуты.