Мэр Феодосии подал в отставку после критики со стороны Аксенова Мэр Феодосии Андрей Лебедев не справился с благоустройством города и подал в отставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр крымского курортного города Феодосия Андрей Лебедев подал в отставку, поскольку не смог справиться с благоустройством. Такое сообщение распространил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию, — написал Аксенов.

Он отметил, что руководству города давали время устранить выявленные недостатки, однако результаты этой работы нельзя назвать удовлетворительными. Ранее глава Крыма уже говорил о том, что мэр Феодосии может быть уволен, если до 22 июня не сможет навести в городе порядок. Он отмечал, что проверки должны обойти весь город буквально насквозь — проинспектировать все проезды, проходы, придомовые территории, пляжи.

До этого стало известно, что в Крыму планируют начать строительство быстровозводимых модульных отелей. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко предположил, что такие заведения будут пользоваться популярностью у туристов. Он подчеркнул, что власти региона уже определили территорию, где будут строиться подобные гостиницы.