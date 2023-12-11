Мэр Казани предложил стирать пакеты Мэр Казани Метшин предложил жителям стирать пакеты для борьбы с мусором

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Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника поддержал идею стирать пакеты ради сохранения экологии. По его словам, которые приводит «Коммерсант», с помощью переработки и сортировки не справиться с обилием мусора, нужно еще ограничить потребление пластика. Метшин отметил, что его учитель по английскому языку стирает пакеты, чтобы не выбрасывать их и использовать повторно.

[Преподаватель] человек самодостаточный и может себе позволить [купить новый пакет], но это не про деньги, поскольку пакет выдается бесплатно. Это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани, — пояснил он.

Метшин назвал губительными объемы мусора, которые «обрушились» на город. По его словам, мусорный вопрос — один из приоритетных на ближайшие годы для казанских властей.

Ранее эколог Маргарита Лупунчук заявила, что синтетические ткани, которые используются повсеместно, представляют опасность для планеты и окружающей среды. По ее словам, в них содержится пластик, который не разлагается, а при горении они загрязняют атмосферу. Эксперт подчеркнула, что в России количество одежды на человека в 10 раз выше нормы.

В прошлом году вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Благодаря мусорной реформе, целями которой с 2019-го были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов, отметила она.