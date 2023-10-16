Мэр Казани посадил деревья в сапогах королевского бренда Hunter

Фото: t.me/kzn_official

Мэр Казани Ильсур Метшин посадил дерево в сапогах шотландского бренда Hunter, вещи которого предпочитает носить британская королевская семья. На фотографиях, опубликованных пресс-службой администрации города, на градоначальнике также можно заметить одежду с логотипом итальянского бренда Loro Piana.

Резиновые сапоги Hunter из старой коллекции, поскольку такой модели с «язычками» по бокам в актуальном каталоге нет. Цена за аналоги варьируется от 80 до 135 фунтов стерлингов (от 9,5 тысячи до 16 тысяч рублей).

На голове Метшина — бейсболка с логотипом Loro Piana. Такой убор не найти в продаже, однако ранее в ЦУМе он продавался за 25 600 рублей.

Ранее знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023 года свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила на продажу. Имя покупателя лота не разглашалось.