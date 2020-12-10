Мэр из Башкирии возмутился, что жители не хотят работать за 15 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/36f9e82c-3b92-11eb-aad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фанис Гильванов/vk.com

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов возмутился в соцсетях, что местные жители не идут работать продавцами, поварами, швеями, водителями на многочисленные вакантные места. Горожане же в комментариях написали ему реальные зарплаты на этих вакансиях.

Я ничего уже не могу понять — какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсёстрами работать не хотим, врачами работать не хотим, преподавателями работать не хотим, архитектором не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим. А ведь это и есть рабочие места, — написал во «ВКонтакте» Гильванов.

По данным администрации, в Агидели проживают около 16 тыс. человек, на учёте в центре занятости стоят 667 человек.

Мэр встревожился, что нежелание горожан работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов и отпугнуть возможных инвесторов, так как, построив хороший швейный цех, предприниматель не сможет набрать людей хотя бы на одну смену.

Многочисленные комментаторы ответили ему, что не хотят работать за 12–15 тыс. рублей, и начали обсуждать его зарплату, которая по их данным составляет 200 тыс. рублей в месяц.

Как сообщили РИА Новости в центре занятости Агидели, на 10 декабря в городе открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тыс. рублей, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа (14 тыс. рублей), педагога-психолога, инженера (15 тыс. рублей), завхоза (16 тыс. рублей), врача-невролога (45 тыс. рублей), полицейского (35 тыс. рублей).

Как писал NEWS.ru, названы регионы РФ с самой высокой средней зарплатой. Она высчитывалась за период с января по сентябрь 2020 года. По данным Росстата, наиболее благополучным регионом в этом отношении является Чукотка — средняя заработная плата там составляет 116,4 тысячи рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий АО с показателем 110 тысяч. Следом в этом списке расположились Магаданская область и Москва — 96,2 тысячи и 95,9 тысячи рублей соответственно.

В замыкающей топ-10 Якутии граждане получают в среднем 73,1 тысячи рублей. Помимо этого, в первую десятку вошли Ненецкий АО, Камчатский край, ХМАО и Тюменская область.