Мэр города из ХМАО решил разобраться в причинах увеличения своей зарплаты Мэр Мегиона заверил, что не планировал увеличивать свою зарплату на 2,5 млн

Фото: admmegion.ru

Алексей Петриченко

Мэр города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Алексей Петриченко проведет проверку после сообщений СМИ об увеличении его зарплаты на 2,5 млн рублей. В комментарии изданию NEFT он отметил, что в документе речь идет о содержании всего аппарата местного самоуправления, а не только его должности.

Увеличения зарплаты лично для себя я не просил, не планировал его. И формированием этих цифр не занимался. Узнал об увеличенных расходах из средств массовой информации. Сейчас мы вместе с депутатами с этим вопросом будем разбираться. Но можно точно сказать, что размер денежного содержания формируется из нормативов, которые установлены субъектом РФ. То, что там нет превышения — это 100%, — заявил Петриченко.

Петриченко отметил, что формирование бюджета началось в мае, когда он еще не занимал должность. К моменту его вступления в должность в ноябре документы уже были направлены в Думу. В СМИ сообщалось, что депутаты рассматривают проект бюджета на 2024 год, в котором денежное содержание главы города увеличится на 2,5 млн рублей и составит 7,8 млн в год.

Ранее стало известно, что законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов и сенаторов, а также судей получил поддержку комитета Совета Федерации по социальной политике. Сенаторы рекомендовали верхней палате парламента одобрить документ.