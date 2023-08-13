Мэр Горловки сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирная жительница Горловки в ДНР получила ранение при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько. По его словам, инцидент произошел в жилом массиве Строитель в Никитовском районе города.

Вследствие обстрела жилого массива Строитель (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранена мирная жительница, — написал градоначальник.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате обстрела кассетными снарядами, который ВСУ вели по Донецку, в Петровском районе города погиб мирный житель. По его словам, также при обстрелах украинской стороной в регионе получили ранения шесть человек, в том числе 12-летняя девочка. Раненых госпитализировали в Донецке, Макеевке и Светлодарске, уточнил чиновник.

Пушилин добавил, что за последние дни ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах боеприпасов кассетного типа. Он отметил, что огонь регулярно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Шахтерску.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки 9 августа погиб мирный житель. По его словам, мужчина находился в многоквартирном доме, в который попал снаряд. Врио главы ДНР добавил, что ночью и ранним утром ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами калибром 155 мм — загорелся дом.