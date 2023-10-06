Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела ВСУ

Фото: t.me/Prikhodko1970

После обстрела Горловки Вооруженными силами Украины повреждения получило здание местного магазина, рассказал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. О пострадавших градоначальник не сообщил. К своей записи он прикрепил фотографии, на которых видны повреждения здания.

ВСУ ранее обстреляли Донецк, последствиями ударов украинской артиллерии стали разбитые окна в домах местных жителей. Горожане допустили, что на улицах остались неразорвавшиеся снаряды, которые ночью найти невозможно.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о десяти обстрелах артиллерийскими снарядами калибра 155 мм на Донецком направлении.

Глава ДНР Денис Пушилин до этого заявлял, что в результате удара со стороны украинских войск в Донецке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Он добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых дома в поселке Александровка и городе Ясиноватая, а также два энергообъекта в Горловке и Ясиноватой.