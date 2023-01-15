Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: обстрел ВСУ повредил больницу, котельную и жилые дома

Фото: t.me/Ivan_Sergeevich_Prikhodko

Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько рассказал в своем Telegram-канале о последствиях ночного обстрела украинскими войсками. По его словам, повреждены несколько зданий, в числе которых жилые дома и больница.

Городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса, — написал мэр.

Градоначальник также уточнил, что в ходе обстрела были прямые попадания в дом на улице Техническая и квартиру на проспекте Ленина, кроме того, получили повреждения котельная и один автомобиль.

В прошлый раз Горловка подверглась обстрелу ВСУ 11 января. Тогда получил ранения один мирный житель, он скончался в больнице. Еще одна мирная жительница пострадала при обстреле 7 января.