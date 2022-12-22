Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке

Фото: dan-news.info

Мэр Горловки Иван Приходько

Мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле гостинцы в Донецке, передает ТАСС. Приходько на данный момент находится в больнице. Отмечается, что угрозы жизни главе города нет.

Меня контузило, — сказал он.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Рогозин был госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По его словам, угрозы для его жизни нет. Он добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи. Отмечается, что в результате обстрела погибло два человека.

В СК РФ сообщили, что удар по гостинице, предположительно, был нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. В ведомстве отметили, что в тот день ВСУ также обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые.