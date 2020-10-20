Мэр Екатеринбурга призвал выталкивать из автобусов людей без масок

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В Курганской области под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе спортивные. Меры введены в связи с распространением коронавируса.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб, соответствующее постановление было принято 20 октября. В регионе запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, — следует из сообщения оперштаба....