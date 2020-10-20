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Мэр Екатеринбурга призвал выталкивать из автобусов людей без масок

21:55, 20 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из автобусов людей, на которых нет маски, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Он отметил, что количество новых случаев коронавируса растёт, что может привести к введению новых ограничений, передаёт E1.ru.

Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. <...> Ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.

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