Мэр Екатеринбурга призвал выталкивать из автобусов людей без масок

Пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из автобусов людей, на которых нет маски, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Он отметил, что количество новых случаев коронавируса растёт, что может привести к введению новых ограничений,
Можно и нужно [выталкивать людей без масок]. <...> Ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.