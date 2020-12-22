Мэр Екатеринбурга написал заявление об отставке

https://static.news.ru/photo/2e77ec5c-441c-11eb-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Александр Высокинский Фото: екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занимавший этот пост с 2018 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом стало известно во вторник, 22 декабря, из обнародованного заявления пока действующего главы крупного уральского города.

Ранее стало известно, что Алексей Орлов, прежде занимавший эту должность, назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Высокинский, в свою очередь, принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев во время трёхсторонней рабочей встречи призвал их «бережно отнестись» к сформированным коллективам.

Позднее было обнародовано заявление Высокинского об отставке.

Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию, — цитирует документ РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, информация о том, что Александр Высокинский, который возглавляет мэрию с сентября 2018 года, может покинуть пост, появилась в октябре. По одной из версий, следующим его местом работы будет областное правительство, где вакантна должность заместителя губернатора — министра финансов.

Чиновник уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга». До этого он отвечал за экономику в статусе заммэра города.