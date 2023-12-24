Мэр Донецка сообщил о повреждении школы при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. По словам главы столицы ДНР, было повреждено остекление. Информация о пострадавших не сообщалась.

В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Кирова повреждено остекление школы № 85, — написал Кулемзин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за сутки 11 жителей столицы ДНР получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

Также сообщалось, что украинская армия нанесла удары по Донецкому национальному техническому университету. В Сети появились кадры, на которых виден густой дым в районе обстрела. Повреждения получили помещения вуза, в здании выбиты стекла. По словам очевидцев, ВСУ выпустили «очень много» снарядов по университету. Информация о пострадавших при этом не поступала.