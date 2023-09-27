Люди оказались под завалами после попадания снаряда в жилой дом в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители дома на улице Михайловского в Кировском районе Донецка пострадали в результате попадания в крышу боеприпаса, сообщил в своем Telegram-канале мэр административного центра Донецкой народной республики Алексей Кулемзин. По его словам, при попадании снаряда обрушилось перекрытие, под завалами есть пострадавшие.

В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие, — написал глава города.

Ранее мэр Ясиноватой в ДНР Дмитрий Шевченко сообщил, что ВСУ обстреливают инфраструктуру города кассетными снарядами. По предварительным данным, огонь велся из натовского оружия калибра 155 миллиметров. В результате оказалась повреждена коммунальная техника, из-за чего сложилась тяжелая ситуация с вывозом мусора. В ходе того же обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.