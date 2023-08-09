Ребенок погиб при обстреле Донецка Кулемзин: четырехлетняя девочка погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Четырехлетняя девочка погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Снаряд попал в жилой дом на улице Осоавиахима.

По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому ангелу! — написал Кулемзин.

Ранее сегодня, 9 августа, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными боеприпасами калибром 155 мм. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.

До этого мэр Донецка заявил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе города. По его словам, среди жителей есть пострадавшие. Он также привел данные СЦКК: согласно им, под огонь ВСУ, помимо Куйбышевского, попали также районы Ворошиловский, Киевский, Кировский и Петровский. По ним украинские войска выпустили пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибра 155 мм. В двух районах в результате обстрелов были повреждены жилые дома.