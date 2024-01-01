Мэр Донецка привел подробности о новогоднем обстреле города Кулемзин: после новогоднего обстрела в Донецке повреждены дома и трубы отопления

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

После новогоднего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления.

В Буденновском районе повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. <...> В Ворошиловском районе в многоквартирных домах по улицам Горького, Челюскинцев, Артема и бульвару Пушкина повреждены трубы центрального отопления и остекление. <...> Возле многоквартирного дома по пр. Ильича — возгорание автомобиля. Во дворе дома по улице Постышева — возгорание гаража, — говорится в сообщении донецкого градоначальника.

Он также добавил, что при обстреле оказалась повреждена инфраструктура троллейбусного маршрута № 2 от здания Ворошиловской администрации до библиотеки имени Крупской. Кулемзин подчеркнул, что информация о повреждениях продолжает поступать.

О массированном ударе по Донецку в ночь на 1 января сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. В дальнейшем сообщалось, что в результате обстрела погиб военкор. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате новогоднего обстрела погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.