Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет

Фото: chgsd.cap.ru

Олег Кортунов

Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался в возрасте 38 лет. Предполагается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщает портал «ProГород».

Уточняется, что градоначальник умер 22 августа в 21:00. У него остались дочь и сын.

Кортунов родился в 1984 году. Трудовую деятельность начал в 17 лет на заводе «Чувашкабель». После окончания машиностроительного факультета ЧГУ вернулся на предприятие, где с инженера дорос до заместителя генерального директора. В 2015 году он был избран депутатом Чебоксарского горсобрания, а в октябре 2020-го занял пост мэра города.

Ранее сообщалось, что скончался первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук и родной дядя министра обороны России Сергея Шойгу Калин-оол Сереевич Кужугет. Он участвовал в создании первых сообществ академической науки в Туве, организовал подготовку специалистов по горному делу, геологии, руководил Кызылским политехническим техникумом и Министерством природных ресурсов.