Мэр Бодайбо предложил убивать бродячих собак

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Мэр города Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев считает, что решить проблему бродячих собак можно убийством четвероногих, сославшись на практику по ликвидации животных, действовавшую в СССР, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его мнению, это единственный правильный способ.

Градоначальник указал, что кардинальные решения в Советском Союзе по ликвидации собак без хозяев были эффективны, а схема «поймал — стерилизовал — чипировал — отпустил» ситуацию к лучшему не изменит.

Да, можно поймать, подержать месяц и уничтожить, если не нашелся хозяин. Мы эту проблему не решим, — считает российских мэр.

Впрочем Юмашев признал, что Госдума вряд ли одобрит подобную инициативу.

8 декабря 2022 года депутаты Московской областной думы в третьем чтении приняли закон о регистрации домашних животных и правилах их выгула. Он вступает в силу 1 сентября 2023 года. Закон предусматривает регистрацию животных и создание единой базы данных по Московской области, которая впоследствии может быть объединена с базой столицы.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что для решения вопроса с бродячими собаками в России надо искать ответственных не только среди надзорных органов, но и среди граждан — нужно ужесточить ответственность для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, и для тех, кто подбрасывает питомцев в приюты и отпускает их на самовыгул.