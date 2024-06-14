Мэр Благовещенска рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей Мэр Благовещенска: трое пострадавших в ДТП детей находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших от наезда минивэна детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, сообщил в Telegram мэр Благовещенска Олег Имамеев. Вместе с тем он уточнил, что двум погибшим подросткам было 14 и 15 лет. Также в аварии погибла женщина 49 лет.

Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14 и 15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них, — написал глава города.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. В СК отметили, что нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Уголовное разбирательство ведется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее соседка виновника аварии в Благовещенске рассказала, что он злоупотреблял алкоголем. По словам женщины, мужчина работал охранником и иногда брал разовые подработки. Как подчеркнула соседка, она никогда не видела его трезвым.