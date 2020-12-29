Мэр Благовещенска прокомментировал рейтинг опасных городов Варламова

https://static.news.ru/photo/0f1923c2-4a74-11eb-894a-fa163e074e61_660.jpg Олег Имамеев Фото: o.g.imameev/instagram.com

Глава администрации Благовещенска Олег Имамеев отреагировал на рейтинг самых опасных российских городов, составленный блогером Ильёй Варламовым.

Благовещенск оказался в списке на четвёртом месте. Блогер отметил, что численность жителей в нём составляет всего 220 тысяч человек, но это более четверти всех жителей Амурской области. В регионе проживают менее 1 млн человек, но в 2019 году там было совершено почти 20 тысяч преступлений. При этом на 100 тысяч населения пришлось 15 убийств, что втрое превышает средний показатель по РФ за прошлый год.

Варламов посоветовал оказавшимся в Благовещенске сразу же уезжать куда-нибудь, иначе он рискуют «уже никуда не уехать».

o.g.imameev/instagram.com

Илья Варламов, добро пожаловать в Благовещенск! Страховку сделаем, бронежилет выдадим, — ответил Имамеев блогеру в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, первое место в рейтинге Варламова занял Кызыл (столица Республики Тыва). Блогер отметил, что там на 100 человек приходится 35 убийств, что выше показателей Мексики и Бразилии — стран, считающихся одними из самых опасных в мире. На втором и третьем местах блогер разместил Магадан и Улан-Удэ.