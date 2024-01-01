Мэр Белгорода высказался о сообщениях про минирование города Мэр Белгорода Демидов: данные о минировании улиц «лепестками» являются фейком

Фото: t.me/v_v_demidov

Валентин Демидов

Сообщения о минировании улиц Белгорода противопехотными минами, называемыми также «лепестки», являются фейком, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он заверил жителей, что повсюду приняты повышенные меры безопасности, силовики работают в круглосуточном режиме.

В соцсетях распространяется информация о минировании «лепестками» улиц города Белгорода. Это фейк! — написал Демидов.

Градоначальник добавил, что никаких сведений о бесхозных подозрительных предметах правоохранителям не поступало. Он также обратил внимание жителей, что вбросы ложной информации делаются специально, чтобы посеять панику, и призвал доверять только официальным источникам.

Днем 30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по Белгороду. По состоянию на 1 января, известно о 25 погибших, из которых пятеро — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным ни этот удар ВСУ, ни одно другое преступление. Атака Белгорода является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. Президент также уточнил, что ВСУ обстреляли центр города из «неизбирательных» РСЗО, которые поражают цели «по площадям».