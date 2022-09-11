Мэр Белгорода сообщил, что часть города обесточена Мэр Белгорода Иванов: часть города обесточена из-за сбоя на подстанции «Южная»

Фото: anton_ivanov_adm/vk.com

Антон Иванов

Мэр Белгорода Антон Иванов в Telegram сообщил, что в части города пропало электричество из-за аварии на подстанции «Южная». По его словам, подача электроэнергии будет восстановлена в течение часа.

На подстанции «Южная» произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь, — написал мэр.

8 сентября губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом в результате срабатывания системы ПВО были сбиты две ракеты. По его данным, повреждена кровля дома в 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

До этого большая часть Белгорода и Белгородский район остались без света из-за аварии на подстанции. В компании заявили об аварийном отключении, уточнив, что в причинах инцидента разбираются и будут восстанавливать энергоснабжение в городе по мере возможности.